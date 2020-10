Abeceda chutí od A po Z - písmeno "O"

„A teď tam dáme zavařeninu," řekla kočička. "Zavařeninu, tu ne, tu já nerad,“ povídal pejsek, „dáme tam místo zavařeniny syreček, ten já tuze rád.“ Tak tam dali několik syrečků .

Samozrejme „olomouckých“. Na tie myslel Josef Čapek, keď v rozprávke opisoval chute psíka, ktorý piekol s mačičkou tortu. Syrečky nie sú obľúbenou pochúťkou každého človeka. Ale kto je gurmán, ten vie svoje. A to vedela aj mačička, ktorá chcela psíkovi urobiť radosť a pridala do cesta syrečky. Veď mal meniny!

Tento úsmevný úryvok umiestnil v úvode svojej knižočky „Kouzelný tvarůžek“ Luboš Švehelka. Milovník tvarůžků - syrečkov a zberateľ, ale aj tvorca receptov s touto jedinečnou pochúťkou.

U nás doma, boli olomoucké syrečky vždy, keď na ne mal chuť náš otec. Mama by ich si sama od seba nekúpila, no pravdou je, že sme si na nich pochutili vždy všetci. Výrazná vôňa, alebo lepšie by bolo povedané, výrazný pach, nikomu nevadil. Naopak. Bolo nás päť a po otvorení balíčka zlatých mazľavých dukátikov určite neostal na obale ani kúsoček. Chlebík, masielko a na to nakrájať kúsky syrečka. Tak to mám rada dodnes.

Tu by som však s potešením napísala niečo o spomienkach môjho manžela, ktoré sú s touto delikatesou spojené. Babičku mal z Olomouce a tá mala sestru, ktorá so svojím manželom bývala v dedinke Otročkov, ako oni hovorili, na horách. Tam boli syrečky „doma“. Veď Loštice, kde sa vyrábajú, sú Olomoucu blízko a Otročkovu „ještě blíž“! Teta so strýcom deti nemali a celý rok sa tešili, až k nim v lete deti a vnúčatá od sestry dorazia na prázdniny. Keď k nim chlapci z Bratislavy (manžel s bratom) prichádzali, z domčeka sa už linula vôňa moravských koláčkov a na dvore ich vítala delegácia domácich zvierat. Sliepočky, kozičky, zajačikovia – to bola zoologická záhradka, ktorú im mohol každý závidieť. Teta vládla kuchyni a strýc sa staral o hospodárstvo. No a v lete mu pribudla iná, veľmi vážna a dôležitá úloha. Výchova chlapcov, budúcich mužov, ktorých bolo treba pripraviť na život. A ten život na horách bol plný príležitostí ukázať mládencom ako sa starať o živobytie. Ich prázdniny boli plné hier, no u tety a strýca tiež videli veľa vecí, o ktorých deti v Bratislave na sídlisku, doma pred televízorom nemali ani potuchy. Manžel na to dodnes s láskou spomína. Rád spomínal aj na chvíle, keď so strýcom, ktorého ako deti, veľmi obdivovali, sedávali vonku pred domom na zápraží a večerali. Strýc bol v ich očiach tvrdým, skúseným chlapiskom. A čo robil on, chceli robiť aj oni. To vždy nešlo. No čo jedol on, to mohli jesť aj oni. A taká večera vonku na vzduchu sa často skladala z krajca chleba s olomouckými syrečkami, ktoré zapíjali hrnčekom mlieka. „Len si dajte,“ povzbudzoval ich. „Z toho budete veľké a silné chlapiská!“ Chlapci „tlačili čo to dá“, strýc bol šťastný, že si dali povedať a aby bola aj sranda, dával im občas aj „iné dobré rady“: „Keď si dobre natriete kurincami tváre, rýchlejšie vám budú rásť fúzy.“ A sám sa pritom popod fúzy usmieval.

Toto všetko sa mi vždy vybaví, keď vidím na stole olomoucké syrečky. Práve pre tieto spomienky som hneď siahla aj po knižočke, o ktorej som písala v úvode. Ak náhodou na ňu narazíte a patríte k vyznávačom syrečkov, nešanujte peniaze a kúpte si ju. Nájdete tam veľa zaujímavých receptov.

A na záver, tu sú niektoré z nich. Nemusíte sa držať presne receptu. Kľudne improvizujte:

Plnená ryba

4 porcie (podkovy 2-3 cm silné) ryby (napr. kapor, šťuka...) 200 g syrečkov, 4 väčšie plátky šunky, 100 g slaniny, 200 g šampiňónov, 1 cibuľa, 2 vajcia, soľ, korenie, tuk

Na slanine opražíme nadrobno nakrájanú cibuľu, pridáme šampiňóny, osolíme, okoreníme a podusíme. Potom vmiešame vajcia. Vymastený pekáč vyložíme plátkami šunky, na to umiestnime porcie osolenej a okorenenej ryby, do stredu podkovy naložíme pripravenú plnku, navrch všetkého kladieme kúsky syrečkov a upečieme.

Ryžové krokety

2 dl ryže, 50 g šunky, mlieko, polohrubá múka, 2 vajcia, hladká múka, strúhanka, 100g syrečkov (krúžky), malý pór, cesnak, soľ, olej

Ryžu uvaríme v potrebnom množstve mlieka tak, aby sa mlieko vstrebalo.

Necháme ju vychladnúť, potom do nej vmiešame 1 vajce, nasekanú šunku a zahustíme polohrubou múkou tak, aby sa dala tvarovať. Doprostred syrečka vložíme kúsok póru, alebo cesnak, pomocou mikroténovej fólie ho obalíme ryžovou zmesou a vytvarujeme placku. Tu nakoniec obalíme v trojobalu a usmažíme.

Dusené reďkovky so syrečkami

4 zväzky reďkoviek, 200 g syrečkov, 1 cibuľa, soľ, kmín, korenie, maslo

Osmažíme na masle nadrobno nakrájanú cibuľu až do sklovita, pridáme na plátky pokrajané reďkovky, okoreníme, zľahka osolíme, mierne podlejeme a dusíme. Keď sa voda odparí, pridáme nakrájané syrečky a za stále miešania ich rozpustíme. Mňam!